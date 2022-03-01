OGM 2022 yılı 5 bin yangın işçisi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2022 yılı 5 bin yeni yangın işçisi alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 5 bin orman işçisinin alınacağını duyurdu. OGM yangın işçisi alımına ilişkin başvuru tarihi ve şartları bir çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 5 bin OGM yangın işçisi alımı başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları nedir?
01 Mart 2022, Salı 21:26 Son Güncelleme:
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) memur alımlarına ilişkin haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Bakan Pakdemirli, "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun." açıklaması üzerine internet aramalarında başvuru süreçleri merak edildi. Peki OGM memur alımları ne zaman yapılacak? 5 bin OGM yangın işçisi alımı başvuru şartlar nedir?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapılacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkartıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Peki Peki OGM memur alımları ne zaman yapılacak? 5 bin OGM yangın işçisi alımı başvuru şartları neler?
OGM YANGIN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Orman yangın işçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklama sonrası bu ay yani Mart ayı içerisinde başvuruların yapılması bekleniyor.
OGM YANGIN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az ilköğretim mezunu olmak,
- 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
- Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,
- Devlet Hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak,
- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
- Herhangi bir suçlardan mahkum olmamak,
- İlan yayınlandığında kontenjanlara göre başvuru yapılacak ilde ikamet ediyor olmak gerekiyor.