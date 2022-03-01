Orman Genel Müdürlüğü (OGM) memur alımlarına ilişkin haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Bakan Pakdemirli, "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun." açıklaması üzerine internet aramalarında başvuru süreçleri merak edildi. Peki OGM memur alımları ne zaman yapılacak? 5 bin OGM yangın işçisi alımı başvuru şartlar nedir?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkartıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Peki Peki OGM memur alımları ne zaman yapılacak? 5 bin OGM yangın işçisi alımı başvuru şartları neler?

OGM YANGIN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Orman yangın işçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklama sonrası bu ay yani Mart ayı içerisinde başvuruların yapılması bekleniyor.

OGM YANGIN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?