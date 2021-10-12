Magazin OGM Pictures NFT pazarında

OGM Pictures NFT pazarında

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OGM Pictures NFT pazarında

TV’de yer alan dizileriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen ve aynı zamanda dijital platformlarda yer alan ilk yerli yapıma imza atan OGM Pictures, Camdaki Kız dizisinin alternatif gif NFT afişini Carny NFT Pazaryeri’nde (carny.io) satışa çıkararak sektörde yeni bir ilke imza atıyor.

12 Ekim 2021, Salı 12:19 Son Güncelleme:
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Kurulduğu günden bugüne sektördeki yenilikçi olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren OGM Pictures, hem ülkemizde hem de global ölçekte gittikçe popülerleşen NFT dünyasına da giriş yaptı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi için Dart Duvar’a alternatif bir afiş tasarlatan OGM Pictures, bu afişi Carny NFT Pazaryeri’nde (carny.io) satışa çıkardı. Sadece 50 adetle sınırlı olan afişler, 18 Ekim 2021 tarihinde satışa çıkacak.

OGM Pictures, hayata geçirdiği bu öncü hareketi bir sosyal sorumluluk projesiyle de taçlandırarak, yapılacak satışlardan elde edilecek tüm geliri HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu’na bağışlayacağını açıkladı. Sınırlı sayıda arz edilen bu afişleri satın alanlar HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu’na bağış yapma fırsatını yakalarken, Camdaki Kız setini ziyaret etme şansını elde edecek 5 kişiden de biri olabilecek.


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