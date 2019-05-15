İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kent genelindeki öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında kullandığı mavi kart aylık abonman ücretini 85 liradan 40 liraya düşürme kararı aldı. AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti. Bu haberin ardından öğrenciler internette sıklıkla Öğrenci aylık akbil nasıl yapılır? Aylık akbil nasıl alınır? Öğrenci Mavi kart nasıl alınır? soruları gündem oldu. İşte aylık öğrenci mavi kart ile ilgili merak edilenler…

85 LİRADAN 40 LİRAYA İNDİRİLDİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi. İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi. Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ’ın yönettiği oturumda ele alındı. Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi.

19 MAYIS'TA DA ÜCRETSİZ

Öte yandan İBB Meclisi'nde, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramında kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı" oy birliğiyle kabul edildi.

SINAVA GİRECEKLERE DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İBB meclis toplantısında, AK Parti grubunca gündeme getirilen rapora ilişkin yapılan oylamada, öğrenci, memur adayları ve sınav görevlilerinin toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanmaları oy birliğiyle kabul edildi.

15 - 16 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler, 25 - 26 Mayıs’taki yapılacak Açık Öğretim Fakültesi Sınavlarına (AÖF) girecek öğrenci ve görevliler, 1 Haziran’da gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavlarına girecek öğrenci ve görevlilerle 14-20-21 ve 28 Temmuz günleri yapılacak KPSS sınavına girecek olan vatandaşlar da sınav yerlerine ücretsiz ulaşabilecek.

Sınava girecek kişilerin sınav giriş belgelerini veya görevli belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak.

İNDİRİMLİ KARTI NASIL ALABİLİRİM?

Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, (*)Çıraklık Eğitim Kanunu kapsamında eğitim gören öğrenciler ile Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören öğrenciler, Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur'an Kursu öğrencilerinin alabileceği İndirimli istanbulkart' tır.

Açık İlköğretim, Açık Lise ve Kur'an Kursu öğrencilerinin Öğrenci Kartı alabilmeleri için;

20 yaşından gün almamış olması

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan kaydına sahip olmaması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan Açık İlköğretim ve Açık Lise öğrencilerinin, son 1 ay içerisinde almış olduğu öğrenci belgesi ve SGK tarafından verilen çalışmadığına dair belge ile birlikte bizzat Başvuru Merkezlerine gelerek bireysel başvuru yapması gerekmektedir.

* Mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan çıraklar kurumsal başvuru ile öğrenci kartı alabilirler, kurumları ile görüşmeleri gerekmektedir.

* Mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan ustalar kart alamaz.

ÖĞRENCİ AKBİL ÜCRETİ NE KADAR?

ONLINE BAŞVURU





Bu haberi de okudular Yaz dönemi staj başvuruları başladı mı? Hangi kurumlar staj başvurusu kabul ediyor?







