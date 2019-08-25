Öğrenci evlerinde spotçu ucuzluğu!

Bu yıl kazananlarla birlikte 8 milyon üniversite öğrencisi eğitime başlayacak. Kayıtlarını yeni yaptıranlar, bir üst sınıfa geçenler, ev arkadaşları mezun olanlar... Eğer okul, ailesiyle oturduğu ilden başka bir yerdeyse hepsinin ortak derdi barınma. Devlet yurtları bu anlamda en ucuz alternatif. Ancak belli bir kontenjanı var. Her isteyen bu imkandan yararlanamıyor.

DEPOZİTO, KİRA, EŞYA...

Özel yurtlarda da kapasite sınırlı. Üstelik fiyatları ev kirası parasına ulaşıyor. Yer bulamayan çoğunluğun akraba dışında ev tutmaktan başka çaresi kalmıyor. Üniversite öğrencisi ve velisi için en büyük maliyet ev tutmak ve daha da önemlisi kiralanan evin içini ihtiyaca göre döşemek. Cepten toplu çıkan depozito ve ilk kira bedeli bütçeyi haliyle zorluyor.

FATURAYI DÜŞÜREN HESAP

Bütçenin daha fazla açık vermemesi için alınacak eşyanın iyi araştırılması şart. Sıfır mobilya, beyaz eşya fiyatları kur artışının etkisiyle, ÖTV ve KDV indirimlerinin sona ermesiyle hızlı yükseldi. 2-3 öğrencinin bir araya gelerek bu maliyetleri kaldırması zor oluyor. Bunun yerine ikinci el eşyaların tercih edilmesi, faturayı en az yüzde 60-70 oranında düşürüyor.

ARAŞTIRMA YAPMAK ŞART

Bazı vatandaşların eşya yenilemek için satmaya karar verdiği mobilya ve beyaz eşyaların çöpe atılması yerine kullanılmaya devam edilmesi ülke ekonomisine de katkı anlamına geliyor. Birkaç yıl ortak kullanılacak eşyalar için servet ödemek istemeyen öğrenci ve veliler, spotçular, ikinci el eşya satan dükkanlar ve internet sitelerini incelemeden eşya alım kararı vermesin.

GARANTİSİ SORGULAYIN

İkinci el deyip geçmeyin. Bu ürünlerin bazıları sıfır gibi veya çok az kullanılmış oluyor. Bir başka deyişle halen servis garantisi devam ediyor olabilir. Mutlaka garanti konusunu sorun, fiyatı yüksek olsa dahi garantili alın, kafanız rahat etsin. Garanti yoksa spotçudan garanti vermesini talep edin. Yasalara göre ayıbı söylenmeyen ürün arıza yaparsa ikinci el ticari faaliyeti yürüten esnaf, sattığı üründen 1 yıl sorumlu tutuluyor. Bu kişiler, 1 yıl içinde oluşan arızayı gidermek ya da para iadesi etmek zorunda.

BU YIL 2500-3000 TL ARASINDA

Ütüden koltuğa, çamaşır makinesinden buzdolabına, televizyona, sehpa ve halıya kadar her şeyin bütçeye uygun olduğu ikinci el dükkanlarında, en ucuz eşyanın fiyatı 50 liradan başlıyor. Öğrencinin en çok ikamet ettiği İstanbul’da spotçulara ve ikinci elcilere sorduk. Öğrenci, evi için LCD televizyon dahil ihtiyaç olan eşyaları 2500-3000 TL bandında alabilirsiniz. Geçen yıla göre ikinci el eşya maliyetlerinde 750 lira civarında bir artış var. Evde kalacak kişi sayısı arttıkça kişibaşı maliyet azalacaktır. Eşya alırken araştırma yapmak kadar taşımak da önemli. Parça parça alıp her seferinde taşıma maliyetine katlanmayın. Toplu alımlarda birçok spotçu ve ikinci el satıcısı taşımayı ‘Bu da bizden olsun’ deyip ücretsiz yapabiliyor.

ERKEN DAVRANIN HESAPLI ALIN

Eylül ve ekim aylarında ev bulma ve eşya alma telaşı artacağından fiyatlar da ona göre yükselecektir. Bu yüzden ihtiyacınız olan eşyaları bir an önce alın, son güne bırakmayın. Ev tutmasanız da ikinci elciden, parasını ödedikten sonra, bir süre muhafaza etmesini rica edin.

BUNLARI OKUMADAN ALIŞVERİŞE ÇIKMAYIN

● İhtiyaçlarınızın listesini çıkarın ve bütçenizi belirleyin. ● Eşyayı koyacağınız yerin ve kapıların ölçüsünü mutlaka not alın. ● Dekoratif süs eşyalarını listenin sonuna ekleyin. ● Pazarlığı telefonda yapmayın ürünü görün. Sonra sıkı pazarlık yapın. ● Acele karar verip yanınızda yeterli para yoksa kapora ödemeyin, biraz daha araştırıp düşünün. ● Eşyayı ucuza alırken temiz ve kokusuz olmasına dikkat edin. Yırtık ve kırıkları kontrol edin. ● Perdeler olmadan olmaz. Bazı esnaf 1000-1500 liralık toplu alışverişte perdeleri hediye edebiliyor.