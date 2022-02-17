Türkiye Öğrenci minibüsü ile kamyon çarpıştı! 7 öğrenci yaralandı

Öğrenci minibüsü ile kamyon çarpıştı! 7 öğrenci yaralandı

Türkiye

Öğrenci minibüsü ile kamyon çarpıştı! 7 öğrenci yaralandı

Kırıkkale'de öğrencileri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 7 lise öğrencisi yaralandı.

17 Şubat 2022, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Keskin ilçesine öğrenci taşıyan Ramazan O. idaresindeki 71 AAE 984 plakalı Ford marka minibüs ile Timur K. yönetimindeki 46 ABY 750 Plakalı Ford marka kamyon çarpıştı.

Kazada İ.O., S.D., S.O., M.O., M.D., E.O. ve M.O. isimli 7 lise öğrencisi yaralandı. Sürücüler ise yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan İ.O., S.D., S.O., M.O., M.D., E.O. ve M.O. ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir süreliğine trafiğe kapanan Kırıkkale-Kırşehir karayolu araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA


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