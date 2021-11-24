Türkiye Öğrenci servis minibüsüyle otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servis minibüsüyle otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Öğrenci servis minibüsüyle otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14'ü öğrenci, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

24 Kasım 2021, Çarşamba 11:55 Son Güncelleme:
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Atatürk Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde taşımalı eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerini taşıyan Mikail K. (41) yönetimindeki 46 NA 914 plakalı servis minibüsü ile Ali Ö. (45) idaresindeki 41 AEM 225 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 14’ü öğrenci, 2’si sürücü, toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)

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