Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı

Kaza, Beyşehir-Çiçekler Mahallesi yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa D.’nin kullandığı öğrencileri taşıyan minibüs, Beyşehir’den Çiçekler Mahallesi yönüne seyir halinde iken aynı yöndeki Kılıçaslan A.’nın idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada çarpmanın şiddetiyle traktör, üzerindeki sürücüsüyle birlikte sulama kanalına düştü. Kazada sudan çıkan traktör sürücüsü ile minibüs sürücüsü şans eseri yara almadan atlattı.

Minibüste bulunan ve hafif şekilde yaralanan 13 öğrenci ise kontrol amaçlı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KONYA (İHA)