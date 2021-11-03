Öğrenci ve öğretmenlere psikososyal eğitim desteği

İlk olarak 256 Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde (RAM) görev yapan tüm idareci ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ‘Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek’ konulu eğitim verildi.

VELİLERE DE EĞİTİM

RAM aracılığı ile tüm okullarda görev yapan 35 bin 950 rehber öğretmen/psikolojik danışman da eğitim aldı. İkinci aşamada ise 796 bin 950 öğretmene eğitim verildi. Okulların yüz yüze eğitime açılmasından itibaren iki haftalık sürede okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar 10 milyon 399 bin 272 öğrenciye ‘Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı’ uygulandı. 2 milyon 316 bin 521 veliye de salgın hastalık programı kapsamında eğitim verildi.