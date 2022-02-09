Eğitim & Kariyer Öğrenci yurtlarında ücretsiz internet kotası iki kat arttı

Öğrenci yurtlarında ücretsiz internet kotası iki kat arttı

Eğitim & Kariyer

Öğrenci yurtlarında ücretsiz internet kotası iki kat arttı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlarda internet kotasını iki katına çıkardıklarını açıkladı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 07:50 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki internet kotasına ilişkin olarak “Gençler istedi, biz yaptık. GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak, 16 GB’tan 32 GB’a yükselttik” dedi.

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