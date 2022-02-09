Öğrenci yurtlarında ücretsiz internet kotası iki kat arttı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki internet kotasına ilişkin olarak “Gençler istedi, biz yaptık. GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak, 16 GB’tan 32 GB’a yükselttik” dedi.