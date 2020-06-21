Öğrenciler corona sınavından geçti, veliler sınıfta kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dün yapıldı. Yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenciyi kapsayan sınav 81 ilde gerçekleştirildi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun olarak kimlik kontrollerinin yapılması için erken saatten itibaren okullarda oldular. Bu sene sınava kendi okullarında giren öğrenciler binalara alınırken, velilerin okul bahçelerine girmesine izin verilmedi. Okul dışında bekleyen ebeveynler, çocuklarının aksine sosyal mesafeye uymadı. Kalabalık gruplar halinde okul önünde bekleyen velilerin, sanki salgın yokmuş gibi dip dibe beklemeleri dikkat çekti. İşte Hürriyet'ten Esra Ülkar ve Dilek Atlı'nın haberi...

Sosyal mesafe anonsu

Sınav binasına giriş esnasında sürekli “Sosyal mesafenizi koruyunuz” anonsu yapıldı. Velilerin kapıda beklememelerinin de vurgulandığı anonsta; “Kimliklerinizi unuttuysanız hemen evinizden alın. Velilerimiz lütfen kapı dışında beklemeyin. Yan okul bahçesine geçin” ifadelerine yer verildi. Sınavda soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı. Birinci oturum 09.30’da başladı. Bu oturumda öğrencilere Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamak için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum 10.45’te sona erdi.

Araya sırayla çıktılar

Birinci oturum sonunda öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmadı, binanın durumuna göre zaman aralıkları gözetilerek sosyal mesafeyi koruyacak şekilde bahçeye alındı. Okul koridoru ve bahçelerde maskelerinin çıkarılmasına izin verilmedi. Saat 11.30’da başlayan ikinci oturumda öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi.

Covid pozitifler ayrı binada girdi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre İstanbul’da COVID pozitif öğrenciler için 4 okul tahsis edildi. Hasta olan öğrenciler bu okullarda her sınıfta tek öğrenci olacak şekilde sınava girdi. Uzun süreli tedavi gören 57 öğrenci de evde ve hastanede sınava alındı. Tüm illerde coronalı adaylar için özel önlem alındı. Mersin’de 259 tek kişilik sınıf hazır edildi, Adıyaman’da pozitif adaylar sınava ambulansla getirildi.

Sağlık Bakanı Koca: MSÜ sınavında 400 kişiye virüs bulaştı haberi asılsız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Haziran’da yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberinin doğru olmadığını söyledi. Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası bir kişi, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır.”

Tedbirler

Hijyen koridorlarından geçerek sosyal mesafe kurallarına göre sınav binalarına alınan öğrencilere maske dağıtıldı, el dezenfektanı kullanmaları sağlandı. Sınav salonlarına da öğrenci ve görevliler için tıbbı maske konuldu. Sınav giriş belgelerini oturdukları sırada bulan öğrenciler, sınavın başladığı saate kadar maskelerini çıkarmadılar. Sınav sırasında öğrencilerden isteyenler maskelerini çıkardı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)























