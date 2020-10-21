Öğrenciler dijital ortamlarda bir araya gelmeli

Prof. Dr. Kavakçı, “Özellikle gençler için eve kapanmak, akranlarını görememek, okula gidememek zorlayıcı oldu. Birçok öğrenci hocalarından öğrendiklerinden çok daha fazlasını birbirlerinden öğreniyor” dedi.

Odaklanma zorlaştı

Etkileşimin kısıtlandığı bir dönemden geçildiğini söyleyen Prof. Dr. Kavakçı, “Öğrencilerimiz sürekli bizlere odaklanma problemi yaşadıklarını ve ders çalışamadıklarını anlatıyor. Öğrencilerimizle göz teması olmadığı için aynı heyecanı yakalayamıyoruz. Öğrencilerin bu dönemde en azından dijital ortamlarda sık sık bir araya gelmelerini öneririm” dedi.