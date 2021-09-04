OPPO Türkiye tarafından desteklenen, Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme’nin Türkiye’de ürettiği akıllı telefonları realme C21 ve realme C25, şaşırtıcı güçlü pil ömrünün yanı sıra, kendi segmentinde güçlü performansı ve iyi bir oyun deneyimi sunmasıyla öne çıkıyor. Her iki akıllı telefon da 2400 TL’nin altında fiyatlar ile tüketicisiyle buluşuyor.

Genç Kullanıcılara Güçlü Batarya

Odak noktası her zaman gençler olan realme, güçlü bir bataryanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle, realme C21 ve realme C25 akıllı telefonları ile gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

realme C25’in bataryasıyla; 43,17 saat görüşme yapabilir veya 9,78 tur MLBB oynayabilirsiniz. Ayrıca 25 saat süreyle Youtube’da video izleyebilir veya 115 saat boyunca Spotify’da müzik dinleyebilirsiniz. Dijital yaşamınız artık sınırlı enerjiyle kısıtlanmak zorunda değil.

Yazılımın Hızlı Uygulama Durdurma özelliği, nadiren kullanılan uygulamaları otomatik olarak algılayıp durdurur ve pil ömrünü uzatmak için işlevsiz olarak arka planda tutar.

Akıllı Gece Şarj Koruyucusu özelliği ise, bataryayı uzun vadede korumak için gece şarj sırasında batarya neredeyse dolduğunda akıllı şarj özelliğini aktif hale getirerek pil ömrünü uzatır.

realme C21, 47 günlük bir bekleme süresine sahip. Süper Güç Tasarrufu Modu sayesinde sadece %5 pile ile WhatsApp 1,41 saat, YouTube 1,36 saat veya Spotify 4,78 saate kadar kullanılabiliyor.

Mükemmel Fotoğraflar için Uygun Fiyatlı Seçimler

realme mükemmel ‘an’ı yakalamak için daha fazlasına cesaret eden gençlere realme C21 ve realme C25 akıllı telefonları ile uygun fiyatlı çözümler sunuyor;

realme C25, realme C Serisinde 48MP Üçlü Kamerası bulunan ilk telefon olma özelliğine sahip. 48MP kamera ile 6000x8000'e varan ultra yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebileceksiniz. realme C25'in Süper Gece manzarası modu, gece çekimlerini parlaklık, ayrıntı ve renk bakımından daha da iyi hale getirir. realme C25 ayrıca makro lensi de desteklemektedir, bu lensi en küçük büyüleyici ayrıntıları yakalamak için kullanabilirsiniz. 8MP ön selfie kamerası, mükemmel selfieler çekmenizi sağlayacak AI Beauty, HDR ve Portre modlarını desteklemektedir.

realme C21'in 13 MP ana kamerası, 4 kata kadar yakınlaştırma ve PDAF otomatik odaklama desteği sunuyor. Hem gün ışığında hem de düşük ışıklı ve karanlık ortamlarda net ve daha canlı sonuçlar veren fotoğraflar çekilebilmesini sağlayan C21, ayrıntı ve renk bakımından da rakiplerini geride bırakıyor. Piksel düzeyinde eşleme algoritması aracılığıyla Chroma Boost özelliğine sahip olan cihaz, renkler ve parlaklıkta düzeltmeler yaparak daha iyi bir dinamik aralık, ekran kontrastı ve canlı renkler sunuyor. Mükemmel fotoğraflar için trend belirleyici özelliklerle tasarlanan selfie kamerası, yapay zeka destekli güzellik, HDR modu, portre modu ve filtre desteğiyle birlikte geliyor.

Fiyattan ve Kaliteden Ödün Vermeyen Gençlerin Tercihi

TÜV Rheinland Akıllı Telefon Yüksek Güvenilirlik Sertifikası, elektronik cihazlar için yüksek bir kalite standardının yanı sıra dünya çapındaki büyük pazarlar için sektör standartları belirlemektedir. Her realme cep telefonu, en iyi deneyimi sunmak için zorlu kalite testlerinden geçer. Genç kullanıcıların aktif yaşam tarzlarına ayak uydurma çabasıyla realme, sektörün ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip akıllı telefonları realme C21 ve realme C25 ile en iyi giriş segmet telefon taahhütünü yerine getiriyor.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra, realme C25’in MediaTek Helio G70, realme C21’in ise MediaTek Helio G35 Gaming işlemcileri, gençlere oyun oynarken daha iyi ve daha hızlı bir deneyim sunuyor.

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