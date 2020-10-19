Öğrenciler için en performanslı laptop önerileri

Okul sezonunun başlamasının ardından başta üniversite olmak üzere pek çok öğrenci bilgisayara ihtiyaç duymaya başladı. Ancak pazarda çok fazla farklı marka ve model olması öğrencilerin kafasını karıştırabiliyor. Buna ek olarak öğrencilerin uygun fiyata yüksek performans sunan bilgisayar modellerini tercih ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda NVIDIA GeForce ekran kartı içeren Monster laptoplara göz atabilirsiniz.

Neden NVIDIA ekran kartı derseniz şirketin pazarda birçok modeliyle üst sıralarda olduğu görülüyor. Bu nedenle de pazar payı kullanım oranlarında NVIDIA ekran kartları daha yüksek oranlara sahip. Aynı zamanda bu ekran kartları pek çok gelişmiş özelliğe sahip. Bunların başında da ışın izleme teknolojisi RTX geliyor. Bu sistemde üç boyutlu görüntülerle birlikte oluşturulan sanal dünyada, ışık isabet eden her nesnenin ışınlarını takip etmeye dayanıyor.

Oyunlarda yapay zeka ile görüntü kalitesinde bir kayıp yaşamadan oyun performansını arttırmak için Deep Learning Super Sampling (DLSS - Derin Öğrenme Süper Örnekleme) de çok önemli. GeForce RTX GPU’lardaki Tensor Çekirdekleri adı verilen özel yapay zekâ destekli işlemcilerle desteklenen DLSS 2.0, güzel ve net oyun görüntüleri oluştururken kare hızlarını artıran yeni ve iyileştirilmiş bir derin öğrenme nöral ağı. Oyunculara Ray Tracing ayarlarını en üst düzeye çıkarmaları ve çıktı çözünürlüklerini artırmaları için gereken yüksek performansı sağlıyor.

Öğrenciler için burada asıl önemli olan RTX Studio. Bu sayede pek çok farklı yaratıcı uygulamada RTX'li ekran kartlar daha hızlı olmanızı sağlıyor. NVIDIA Studio sürücüsü de VEGAS Pro v17, Autodesk Arnold, Blender 2.80, Cinema 4D R21 ve Octane Render 2019.2 dahil birçok yazılım için en iyi desteği sunacak şekilde programlandı.

Öğrenciler için GeForce ekran kartlı en iyi Monster laptop modelleri şu şekilde:

Monster Abra A5 V15.8

GeForce GTX 1650 Ti ekran kartıyla gelen bu cihazda son nesil (10.nesil) Intel işlemci kullanılıyor. Ses sistemi de yenilendi ve THX kullanılıyor. Bu laptopu oyunlar dışında, render almak, 3d modelleme ve performans gerektirecek diğer işlemler için tercih edebilirsiniz. Monster Abra A5 V15.8’i daha yakından incelemek isterseniz detaylara bu linkten ulaşabilirsiniz. https://www.monsternotebook.com.tr/abra/monster-abra-a5-v15-8/

Teknik Özellikler

4GB GDDR6 GeForce GTX1650 Ti

Intel i7-10750H-2,60GHz Turbo Boost ile 5,0GHz

15,6 inç FHD 1920x1080 120Hz IPS Mat LED Ekran

8GB (1x8GB) DDR4 2933MHz

250GB WD BLUE SN550 M.2 SSD

FreeDos (İşletim sistemi bulunmamaktadır)

3 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD + 1x 2.5" Disk)

RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye

25.8mm Kalınlık

2.1Kg Ağırlık

Monster Sırt Çantası Hediye

Monster Tulpar T7 V20.2

Moster’ın bu modeli, Geforce RTX grafik kartları ile önceki neslin 6 katına kadar daha hızlı bir performans sağlıyor. Ray Tracing teknolojisi sayesinde Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Call of Duty Black Ops Cold War gibi yakında piyasaya sürülecek oyunlarda ışın izleme destekli ultra gerçekçi grafikleri tecrübe edinebilirsiniz. NVIDIA DLSS 2.0 sayesinde de RTX ekran kartlarında yer alan tensör çekirdekleri sayesinde yapay zekâ algoritmasını kullanarak tek tuşla performansınızı 1.7 kata kadar arttırabilirsiniz. Oyunlar dışında cihaz, render almak, 3d modelleme ve performans gerektirecek diğer işlemler için de fazlasıyla tercih ediliyor.

Tulpar T7 V20.2 17,3" modeli için detaylara buradan ulaşabilirsiniz. https://www.monsternotebook.com.tr/tulpar/monster-tulpar-t7-v20-2/

Teknik Özellikler

6GB GDDR6 GeForceRTX 2060 192-Bit Refresh (2020 Sürümü)

Intel i7-10750H-2,60GHz Turbo Boost ile 5,0GHz

17,3 inç FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED Ekran

16GB (2x8GB) DDR4 2933MHz

256GB SAMSUNG PM981 M.2 SSD

FreeDos (İşletim sistemi bulunmamaktadır)

3 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD + 1x 2.5" Disk)

RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye

30mm Kalınlık

2.5Kg Ağırlık

Monster Sırt Çantası Hediye

Tulpar T7 V21.2.1

Bu laptop'ın en önemli özellikleri arasında, Intel i7-10875H işlemci bulunması ve buna, NVIDIA'nın RTX 20 serisi mobil işlemcilerinden RTX 2070'in eşlik etmesi bulunuyor. Özellikle Call of Duty: Modern Warfare gibi bir oyunda ortalama 120– 130 FPS değerleri almanız gayet mümkün. Akıcı bir oyun deneyimine ek, video kurgulama uygulamalarında da size sağlam bir performans sunabilecek laptop arayanlar bu modele bakabilir.

Tulpar T7 V21.2.1’i buradan inceleyebilirsiniz. https://www.monsternotebook.com.tr/tulpar/monster-tulpar-t7-v21-2-1/

Teknik Özellikler

8GB GDDR6 Nvidia RTX2070 256-Bit Refresh (2020 Sürümü)

Intel i7-10875H-2,30GHz Turbo Boost ile 5,1GHz

17,3 inç FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED Ekran

16GB (2x8GB) DDR4 2933MHz

500GB M.2 SSD

Windows 10 Home SL

2 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD)

RGB 4 Bölge Aydınlatmalı Klavye

18.9mm Kalınlık

2.1Kg Ağırlık

Monster Sırt Çantası Hediye

Semruk S7 V7.1 17,3" Oyun Bilgisayarı

Semruk S7 V7.1, Intel Core i7 10700K işlemci ve ödüllü NVIDIA Turing mimarisi ile desteklenen GeForce RTX 2070 SUPER ile geliyor. Bu da yüksek prodüksiyon kalitesine sahip AAA oyunlarda maksimum performans sağlıyor.

Semruk S7 V7.1 17,3" Oyun bilgisayarının özelliklerini yakından incelemek için cihaza buradan ulaşabilirsiniz. https://www.monsternotebook.com.tr/semruk/monster-semruk-s7-v7-1/

Teknik Özellikler

8GB GDDR6 Nvidia RTX2070 SUPER 256 Bit

Intel i7-10700K-3,80GHz Turbo Boost ile 5,1GHz

17,3 inç FHD 1920x1080 240Hz Mat LED Ekran

32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz

500GB M.2 SSD

Windows 10 Pro

4 Adet Disk Desteği (4x M.2 SSD)

RGB Klavye

43.5mm Kalınlık

3.8Kg Ağırlık

Monster Gaming Sırt Çantası Hediye

Semruk S7 V7.2 17,3" Oyun Bilgisayarı

Serinin üst segment modellerinden GeForce RTX 2080 SUPER ekran kartlı Semruk S7 V7.2, Intel i7-10700K işlemciyle geliyor. Bu ikili oyun oynarken veya rendar alırken epey iş görüyor. NVDIA’nın yapay zekâ destekli görüntü oluşturma alanında yeni teknolojisi DLSS 2.0’ın kullanıldığı Semruk serisi laptoplardaki bu teknoloji, oyuncuların Ray Tracing ayarlarını yükseltmelerini sağlıyor. Eğer bir laptopta ses de sizin için önemliyse Sound Blaster Atlas ile dahili 2 hoparlör ve dahili 1 subwoofer yüksek kalitede ses çıkışını size sunabiliyor.

Semruk S7 V7.2 17,3" Oyun bilgisayarını yakından incelemek için linki tıklayabilirsiniz.

https://www.monsternotebook.com.tr/semruk/monster-semruk-s7-v7-2/

Teknik Özellikler

8GB GDDR6 Nvidia RTX2080 SUPER 256 Bit

Intel i7-10700K-3,80GHz Turbo Boost ile 5,1GHz

17,3 inç FHD 1920x1080 240Hz Mat LED Ekran

32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz

500GB M.2 SSD

Windows 10 Pro

4 Adet Disk Desteği (4x M.2 SSD)

RGB Klavye

43.5mm Kalınlık

3.8Kg Ağırlık

Monster Gaming Sırt Çantası Hediye

Monster Geforce Rtx ve Gtx dizüstü bilgisayarlara

https://www.monsternotebook.com.tr/2020-nvidia-geforce/ adresinden ulaşabilirsiniz.