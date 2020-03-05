Öğrenciler için ücretsiz bilim atölyesi

Bilimsel çalışmalar, Keşif Dünyası’nın Darüşşafaka Cemiyeti’nin Maslak kampüsünde bulunan merkezinde yapılıyor. Proje kapsamında çocuklar, Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin öğretmenleri eşliğinde deneyler gerçekleştiriyor. Keşif Dünyası tüm okulların ve 8-10 yaş arası öğrencilerin katılımına açık. Keşif Dünyası bilim atölyeleri; pazartesi 11.00 12.30 saatleri arası, salı 11.00 12.30/13.00-14.30 saatleri arası ve çarşamba 11.00-12.30 saatleri arası günleri gerçekleştiriliyor. Tüm okullar, Keşif Dünyası bilim atölyelerine kesifdunyasi@dek.k12.tr adresinden randevu alarak öğrencileri ile ücretsiz katılabiliyor.

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