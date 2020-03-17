Büyüyen COVID-19 salgınının sonucu olarak, dünyadaki birçok okul eğitime ara verdi. Japonya'da Nisan ayında eğitim-öğretim yılına başlayan ve Mart ayında sona eren birçok okul kapandı. Ne yazık ki, sonuç olarak, bir dizi mezuniyet töreni iptal edildi. Ancak, bu hayal kırıklığı yaratan iptallere rağmen, bir ilkokul sınıfı, okullarının kapatılmasının, kendi mezuniyet törenlerini durdurmasına izin vermedi.

Backyennew isimli bir Twitter kullanıcısı, ilkokula devam eden oğlunun Minecraft’ta katıldığı mezuniyet töreninin fotoğraflarını ve videolarını yayınladı.

Özellikle, bu mezuniyet töreni okul tarafından planlanmadı. Bunun yerine öğrenciler, kendileri bu fikri ortaya çıkarmak için yaratıcılıklarını kullandı.

Minecraft tarafından üretilen mezuniyet salonunun diğer görüntüleri, bu çocukların mezuniyetlerini çevrimiçi bir platformda yapmada ne kadar iyi bir iş çıkardığını da gösteriyor. Ayrıca öğrencilerin bu çok önemli sanal kutlama için Minecraft avatarlarını da en iyi şekilde giydirdikleri anlaşılıyor.











