Öğrenciler matematik akıl yürütemiyor

Araştırmanın Türkçe alt testine 112 bin 465 öğrenci, matematik alt testine 112 bin 322 öğrenci ve fen bilimleri alt testine ise 111 bin 742 öğrenci katıldı.

YÜZDE 40’I OKUDUĞUNU ANLAMIYOR

Türkçe alt testinde ‘bilme’ düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Aynı testin ‘anlama’ düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı ise yüzde 60 oldu. Yani öğrencilerin yüzde 40’ı okuduğunu anlamıyor. Matematik alt testinde de ortalama doğru cevap oranı ‘bilme’ düzeyinde yüzde 63 oldu. Matematikte öğrencilerin yüzde 59’u okuduğunu anlarken, yüzde 49’u da akıl yürütemiyor.

DEVAMSIZLIK YAPMAYAN DAHA BAŞARILI

Araştırmadaki diğer sonuçlar şöyle:

Velilerin eğitim süreçlerine katılımı başarıyı artırıyor.

Gelecekte alacakları eğitim konusunda henüz ilkokuldayken hedef koyan öğrencilerin her bir alt testte aldıkları puanların hedef koymayanlara göre oldukça yüksek.

Hiç devamsızlık yapmayan öğrencilerin başarısı, devamsızlık yapan öğrencilere oranla çok yüksek.

Okul yöneticileri ile öğretmenlerin kıdem yılı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısı arttı.

Öğrencilerin her üç dersi öğrenmeye yönelik özgüvenleri arttıkça alt test puanları da yükseldi.

Ödev verme sıklığı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısı arttı.

Öğrencilerin okula yönelik olumlu tutumları arttıkça her üç testteki puanları da artış gösterdi.

EN YÜKSEK BAŞARI FEN BİLİMLERİNDE

Fen bilimleri alt testinde ‘bilme’ düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 65 oldu.

Uygulama düzeyindeki oran ise yüzde 70 olarak gerçekleşti. Öğrencilerin fen bilimlerinde akıl yürütme oranı da yüzde 61 oldu.

BAKAN ZİYA SELÇUK: ÇÖZÜM ÜRETİLECEK

Bir yıldır okullarda geniş çaplı izleme değerlendirme çalışmaları yürüttüklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Başarı İzleme Araştırması’nın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Bir sonraki aşamanın çözümler üretmek olduğunu anlatan Selçuk, “Destekleme yetiştirme kurslarında yaptığımız düzenlemeler, kurduğumuz dijital alt yapı, Eğitim Bilişim Ağı içeriğinin öğrenci odaklı yenilenmesi, ülkenin her yerinden ulaşılabilecek destekleme yazılımları bu sonuçlar için birer çözüm olacak” dedi.



