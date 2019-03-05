Öğrenciler online sınavla seçilecek

Online sınav, 16 Mart tarihinde, sınav merkezi olarak belirlenen 74 Bahçeşehir Koleji kampüsünde gerçekleşecek. Başvurular, 15 Mart tarihine kadar Bahçeşehir Koleji kampüslerinde devam edecek. Sonuçlar, 12 Nisan’da açıklanacak. Sınavda başarılı olan adaylar 15-21 Nisan tarihleri arasında Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından düzenlenecek mülakatlara katılacak. 24 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında da mülakat sonucu açıklanacak.