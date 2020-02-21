Öğrenciler rektöre danışmanlık yapacak

Danışmanlarıyla en az haftada bir buluşan Prof. Dr. Karacabey, öğrencilerinden standart düşünmeden kendisine akıl verip bir şeyler öğretmelerini istedi. Danışman öğrenci seçimini öğrenci kulüplerinden gönüllüler arasından yapan Rektör, “Bu öğrencilerle işe alım görüşmesi yaptım. Hepsi çok hoşuma gitti, hiçbirini ayıramadım, 3’ünü seçecekken 12’sini yanıma aldım. Üç ana başlık belirleyerek işbölümü yaptık. Dış paydaş, eğitim ve kampus yaşamı konusunda bana danışmanlık yapacaklar. Görüşmeler haftada en az bir saat olacak. Gündemi onlar belirleyecek” dedi.