Öğrenciler ve veliler birlikte ter döktü

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Şair Baki İkokulu'nda hayata geçirilen "Ailemle Okuyorum" projesi kapsamında öğrenciler, cuma günleri aileleriyle kitap okuyor. Her cuma günü okula davet edilen veliler, çocuklarıyla birlikte kitap okuyor. Bu sayede öğrencilere hem kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor hem de derslerindeki başarıları artıyor.

Velilerin tümüne sertifika verildi

Bu hafta gerçekleştirilen etkinlikte ise öğrenci velileri, okudukları kitaptan sınava tabi tutuldular. Sınava ve etkinliğe katılan velilerin tümüne sertifika ve madalya verildi.Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte yapılan sınavın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Okul Müdürü Yavuz Aslan etkinlik hakkında, "Çocuklarımızın aydınlık yarınları için okulumuz var gücüyle çalışmalarına devam etmektedir. Son olarak okulumuzda 4 yıldır uyguladığımız 'Ailemle Okuyorum' Projesi kapsaminda eğitimin sacayağı ve paydaşı olan velilerimizle her Cuma sınıf ortamında kitap okuma günleri ve yazılarıyla eğitime katkı sağlayan yazarlarımızın kitabı ile kitap okuma yarışması yaptık. Yarışmalara katılan velilerimiz çocuklarının yaşadığı sınav psikolojilerini yaşadıklarını gösterdik. Her katılımcıya madalya verdik" ifadelerini kullandı.

Müdür Aslan, "Okulumuzda yirmiye ait proje yürütmekteyiz. Öğrencinin kalbine ve ruhuna dokunmanın paha biçilemez olduğunun farkındayız. Onların bizlerle yapacakları bu dört yıllık seyahatte her daim yanlarında olmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği "Eğitim Sevgi ile Başlar" şiarı ile sıcak bir yuva ve eğitim ortamı çalışmalarımız her daim devam etmektedir" dedi.