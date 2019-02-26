Öğrencilerden Barış Manço sergisi

Yarışmada Melis Kılınç birinci, Nehir Dağtekin ikinci ve Hakan Çakmak üçüncü olurken Hilal Çördük, Selahattin Ölmez ve Zeynep Yağcı da mansiyon ödülünün sahibi oldu. Dereceye giren öğrencilere madalya ve isimlerinin yazılı olduğu kupa hediye edildi.

Görsel sanatlar öğretmeni Funda Altoparlak yarışmaya katılan eserlerin başarılı olmasının nedenini şöyle açıkladı: “Resimler yapılırken çocuklara Barış Manço’nun ‘Adam Olacak Çocuk’ kayıtlarını ve çocuklara yönelik şarkılara ait klipleri izlettirdik.”