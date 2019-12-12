Öğrencilerden bisiklet hediyesi

Geçen yıl nisan ayında başlatılan proje kapsamında 15 ihtiyaç sahibi öğrenciye bisiklet hediye edildi. Öğrenciler sosyal medya üzerinden başlattıkları proje kapsamında Haziran 2020’ye kadar 200 bisiklet hediye etmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında eski bisikletler onarılıp ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Dileyen yeni bisiklet bağışlayacağı gibi bisiklet tamiri için de maddi destek sağlayabiliyor.