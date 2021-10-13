Öğrencilerden kampüste topraksız tarım
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri ve akademisyenleri, yemek atıklarının gübre olarak kullanıldığı BAU Tarım Bahçesi’ni oluşturdu.
13 Ekim 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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BAU Tarım Bahçesi, sürdürülebilir tarım düşüncesinden yola çıkılarak, kampüs binasının terasında uygulamaya konuldu. Topraksız tarım kapsamında, mevsimine uygun sebze ve bitkileri yetiştirmeye başlayan öğrenciler, ürünleri bölümlerinin mutfağında hazırlayacakları yiyeceklerde kullanacak.
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