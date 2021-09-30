Öğrencilere başarı yolunda çifte rehber

Bilişim Garajı CEO’su Zerrin TOPAL; yeni platformları CUMULUS ile zamandan ve mekândan bağımsız yeni bir öğrenme metodu geliştirdiklerini belirterek,’’CUMULUS’ün en büyük farkı; kendi öğrenme ekosistemi içerisinde kullanıcılarının somut projeler ve ürünler üretmesini sağlamasıdır. Bireyleri sadece izleyici ya da dinleyici olarak konumlandırmadan, onların da aktif olarak üretmelerini sağlayarak, yeteneklerini ve becerilerini geliştiriyoruz. Bu ekosistem içerisinde kullanıcıya inovatif ürünleri imal etmesi için ihtiyacı olan tasarım, elektronik, kodlama, estetik bilgisi ile girişimcilik becerileri kazandırıyoruz” dedi.

Topal ayrıca, okul öncesi dönemden yetişkin eğitimlerine kadar, herkesin ihtiyacı olan eğitimi kolayca ulaşılabilir hale getiren Kolay Kampüs eğitim platformunun “Dijital Merak Atölyeleri” bölümünde, CUMULUS’ün de özel içeriklerle yer alacağını söyleyerek, eğitim alanında başlayan sağlam bir iş birliğinin de müjdesini vermiş oldu.

Eğitim hayatına yeni bir soluk getirecek olan bu iş birliği hakkında konuşan Kolay Kampüs İş Geliştirme Direktörü Orçun Akın; pandemi süreciyle birlikte çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanın arttığına dikkat çekerek, “Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) olarak, ekrana değil öğrenmeye bağlayan eğitimleri, öğrenciyi sıkmadan, kendi hızında ve kendi dilediği şekilde öğrenmesini sağlayacak yapıda, reklamsız ve güvenli içeriklerle sunuyoruz. Şimdi ise, CUMULUS vasıtasıyla tasarımdan yazılıma, elektronikten görsel sanatlara kadar binlerce online içerik ve eğitim videosunu herkese ulaştırıyoruz’’ dedi.

www.kolaykampus.com’a ücretsiz üye olarak, CUMULUS eğitimlerine Kolay Kampüs’e özel indirimlerle hemen ulaşabilirsiniz.