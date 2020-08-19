Öğrencilere Covid-19 eğitimi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, salgın sürecinde büyük yaş grubundaki öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum sağlayabileceklerini söyledi. Özellikle kreşe giden küçük çocuklar için bu durumun sıkıntı oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Taşova, hastalığın riskinin bu çocuklarda daha düşük olmasıyla birlikte özellikle evde, riskli gruba ve büyüklerine taşımaları açısından risk olacağına dikkat çekti.

Daha az öğrenci modeli

Daha az öğrenci modelinin faydalı olacağını belirten Prof. Dr. Taşova, şöyle konuştu:

“Her şey vaka artış hızımıza bağlı. Okulla ilgili karar, vaka artış hızı olduğu zaman zaten olayın rengi değişecek. Sadece okullar değil, birçok alanda kısıtlamalara gitme söz konusu olabilir. Ek önlem olarak daha az çocuğun okullarda olması, sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra aynı zamanda daha iyi yönetilebilir olmaları açısından önemli. Çünkü böyle de bir zorunluluk var, çalışma hayatı devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde aile büyükleri çalıştığı için çocukların kreşlere verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla daha az sayıda, kontrol edilebilir düzeyde alınması gerektiğini söyleyebilirim.”

Küçükler öğrenmeye açık

Bütün okullar için özellikle COVID-19’dan nasıl korunabileceği yöntemiyle ilgili her yaş grubuna özel eğitim verilmesinin son derece önemli olacağının altını çizen Prof. Dr. Taşova, “Özellikle kreş ve ilkokul grubu gerçekten öğrenmeye açık. 3 yaş altında maskenin sürekli takılması gibi uyum sıkıntısı olabiliyor. Ama ağaç yaşken eğilir. Eğitim için de en uygun zaman. Daha başka sağlık durumları için de geçerli, mutlaka yaş grubuna özel eğitimler verilebilir. Görseller kullanılabilir. Bilgisayardan ya da ekrandan seyrettirilebilir” diye konuştu.

Veliler nelere dikkat etmeli?

Prof. Dr. Yeşim Taşova, yüz yüze eğitim süreci başladığı takdirde velilerin dikkat etmesi gereken kuralları şöyle sıraladı:

Kendi ailelerinde veya kendileri ile ilgili COVID-19’a ait kuru öksürük, ateş, halsizlik, koku ve tat almada sıkıntı gibi bulgular varsa çocuğu okula göndermeyin ve bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Kendisinde ya da çevresinde bu bulgulara sahip çocuk varsa bunu da mutlaka okula bildirin. Okulların da her gün bu sorgulamayı velilerden istemeleri gerekiyor.

Çocuklar okuldan eve döndüklerinde mümkün olduğunca riskli grup ve yaşlılarla bir araya gelmesin. Geliyor ise riskli kişi ya da yaşlının maske ile torunu ya da çocuğu ile bir arada olması, el hijyenine dikkat etmesi ve odayı havalandırması gerekiyor.