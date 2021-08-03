Öğrencilere DABİS desteği

Üniversite ve bölüm tercihi yapacak gençler için kariyer danışmanlığı yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin faydalanabileceği sistem, öğrencilerin tercih sürecine katkı sunacak. DABİS’ten yararlanmak isteyen gençler ve öğretmenler, duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve DABİS’in internet sitesi ‘cbiko.gov.tr’den öğrenebilecek.