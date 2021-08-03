Öğrencilere DABİS desteği
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) ile üniversite ve bölüm tercihi yapacak öğrencilere veriye dayalı karar verme imkanı tanınıyor.
03 Ağustos 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Üniversite ve bölüm tercihi yapacak gençler için kariyer danışmanlığı yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin faydalanabileceği sistem, öğrencilerin tercih sürecine katkı sunacak. DABİS’ten yararlanmak isteyen gençler ve öğretmenler, duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve DABİS’in internet sitesi ‘cbiko.gov.tr’den öğrenebilecek.