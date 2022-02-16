Öğrencilere müjde! Beslenme yardımı 750 TL'ye çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yurtlarda kalan öğrencilere müjdeyi verdi. Erdoğan, "Yurtlarda kalan gençler için beslenme yardımı 750 TL'ye çıktı." dedi.
16 Şubat 2022, Çarşamba 21:27 Son Güncelleme:
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KYK yurtlarında kalan öğrencilere müjde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada öğrencilere müjdeyi peş peşe duyurdu.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Yurtlarda kalan öğrencilerimizin internet kotasını 16 GB 32 GB'a çıkardık. Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece öğrencilerimizi yemek ücretlerinde yaşanacak artışa karşı koruma altına alıyoruz.
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