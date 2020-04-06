Türkiye Öğrencilere müjde: Hesaplara yatmaya başladı

Öğrencilere müjde: Hesaplara yatmaya başladı

Türkiye

Öğrencilere müjde: Hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

06 Nisan 2020, Pazartesi 11:21 Son Güncelleme:
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Kasapoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek. An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Bütün imkanlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız."
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