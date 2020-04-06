Öğrencilere müjde: Hesaplara yatmaya başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
06 Nisan 2020, Pazartesi 11:21 Son Güncelleme:
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Kasapoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
" Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek. An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Bütün imkanlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız."
https://twitter.com/kasapoglu/status/1247073923147223040
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