Eğitim & Kariyer Öğrencilere özel fotoğraf yarışması

Öğrencilere özel fotoğraf yarışması

Eğitim & Kariyer

Öğrencilere özel fotoğraf yarışması

Doğal gaz dağıtım şirketi İGDAŞ’ın Türkiye genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği ‘Enerjimiz Var’ temalı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Yarışmayı kazananlara dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, tablet, akıllı bileklik gibi ödüller verilecek. 30 Mayıs’a kadar ‘Enerjimiz Var’ temalı 4 dijital fotoğraf ile www.enerjimizvar.com sitesinden yarışmaya başvuru yapmak mümkün. Cep telefonları ile çekilen fotoğraflar da yarışmaya kabul edilecek. Yarışmanın sonuçları, 10 Haziran’da açıklanacak.

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