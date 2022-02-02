Öğrencilere özel fotoğraf yarışması

Yarışmayı kazananlara dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, tablet, akıllı bileklik gibi ödüller verilecek. 30 Mayıs’a kadar ‘Enerjimiz Var’ temalı 4 dijital fotoğraf ile www.enerjimizvar.com sitesinden yarışmaya başvuru yapmak mümkün. Cep telefonları ile çekilen fotoğraflar da yarışmaya kabul edilecek. Yarışmanın sonuçları, 10 Haziran’da açıklanacak.