Türkiye Öğrencilere skandal talimat! Atatürk sayfalarını yırtın! İşte o sayfada yazanlar

Öğrencilere skandal talimat! Atatürk sayfalarını yırtın! İşte o sayfada yazanlar

Türkiye

Öğrencilere skandal talimat! Atatürk sayfalarını yırtın! İşte o sayfada yazanlar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde orta eğitim öğretmenlerine kitaplarından Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını yırtma talimatı verildi. İşte yırtılması talimatı verilen sayfada Atatürk ile ilgili yazanlar...

08 Eylül 2021, Çarşamba 12:47 Son Güncelleme:
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Eğitim Bakanlığı, orta eğitim öğretmenlerine, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabın öğrencilere dağıtmadan önce Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını yırtma talimatı verdi.

Sigmalive'de yer alan habere göre, öğretmenlere "acil" vurgusuyla elektronik ortamda gönderilen genelgede, yırtılması talimatı verilen sayfada, "Türkiye'nin en büyük kahramanı" başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor.

Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden yırtılması talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat istedi.

Hacisavvas, "Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığında yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz.

Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim." ifadesini kullandı.

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