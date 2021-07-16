Öğrencilere yeni finans merkezi

İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara yerleşkesinde İş Bankası’nın da katkılarıyla kurulan finans merkezi, öğrencilere Forex programı aracılığıyla Forex sertifikası alma fırsatı sunan pek çok eğitime de ev sahipliği yapacak. Forex terminalleri, birçok araştırma projesi için değerli verileri sağlıyor.

Öğrenciler burada verileri araştırmaları için kullanmanın yanı sıra, özgeçmişlerini ve iş fırsatlarını zenginleştirmek için birçok eğitim ve seminere katılma olanağı da kazanıyor.