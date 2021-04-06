Öğrencileri artık çift diplomayla mezun olacak

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde 2021-2022 eğitim yılı itibarıyla uygulanacak bu program sayesinde öğrenciler mezun olurken diplomalarına ek olarak uluslararası geçerliliği olan IB Diplomasına da sahip olacaklar. Devlet okulları arasında diploma programı onay sürecini 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlayan Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, bu unvanı kazanan üçüncü Anadolu lisesi oldu.