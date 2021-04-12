Bu yıl on dördüncüsü düzenlenen Eğitimde Edebiyat Semineri’nin açılış konuşmasını, Prof. Dr. Mustafa Özcan yaptı. Kapanışında konuşan usta romancı Buket Uzuner, “Hayatta tek mucize, iyi bir öğretmene rastlamaktır” sözleriyle eğitimcilere seslendi. Günümüz şiirinin en sevilen isimlerinden, şair Gonca Özmen, “şiir bilinci” ekseninde yaptığı konuşmasında, insanın dilin içinde boyut kazandığını, dilin bireysel bir etkinlik ve beceri olduğunun altını çizdi. Milyonlarca çocuğa matematik ve coğrafyayı sevdiren Kraliçeyi Kurtarmak ve Haritada Kaybolmak kitaplarının yazarı, Kanadalı akademisyen, yazar Vladimir Tumanov, eğitimcinin göreviyle iyi hikâyelerin etkisinin çok benzeştiğine dikkati çekti. İkisinin de sorulara kesin yanıtlar vermek yerine, hayat ve dünya hakkında derinleşen sorulara yöneltmesi gerektiğini belirtti.

Çağdaş edebiyatımızın iki ödüllü öykücüsü Murat Yalçın ve Berna Durmaz’ı, editörleri Müren Beykan’la buluşturan “Edebiyatla Köprüler Kurmak” söyleşisinde, çocuklukta edebiyat sevgisi yaratan etkenler paylaşıldı. Günışığı Kitaplığı’nın bu yıl 10 Nisan’da on dördüncüsünü düzenlediği Eğitimde Edebiyat Semineri, gelecek yıl 2022 ilkbaharında düzenlenecek.



