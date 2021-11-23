Öğrencilerin dünyalarına renk kattılar

Bitlis’te sosyal medya üzerinden bir araya gelerek ‘Renkli Rüyalar Grubu’nu oluşturan öğretmenler, atıl durumdaki okulları renklendirerek kullanıma hazır hale getiriyor. Kendi imkanları ve iş insanlarından temin ettikleri malzemelerle ihtiyaç duyulan okullarda zeka atölyeleri, okuma köşeleri, spor ve müzik sınıfları, sinevizyon sınıfları ve kütüphane yapıyor. Atıl durumdaki malzemeleri de boyayarak çocukların daha renkli ortamlarda eğitim görmelerini sağlıyorlar.

DİL SINIFIYLA BAŞLADI

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Renkli Rüyalar Grubu koordinatörü ve aynı zamanda Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi’nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan Süleyman Sertel ile gönüllü öğretmenler Çiğdem Ataman, Edip Otanç ve Yusuf Çinik’e merak ettiklerimi sordum. Renkli Rüyalar Grubu üyeleri ilk defa 2018 yılında bir araya geliyor. Bitlis’te öğretmen Masum Ataman’ın, Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi’nde dil sınıfı oluşturma girişimi ve devamında Ahlat’ta başka bir öğretmenin benzer bir çalışma için yardım istemesi üzerine Renkli Rüyalar Grubu kuruluyor.

ŞARKI İLHAM OLDU

Grubun koordinatörü Süleyman Sertel, “Çocukların doğası rengarenk ve onlara ulaşmanın en doğal yolu da rengarenk bir ortam oluşturmaktan geçer” diyor. Grubun ismi de Teoman’ın ‘Renkli Rüyalar Oteli’ şarkısı ilham alınarak konuluyor. İlk olarak Bitlis Tatvan’da çalışmalara başlayan Renkli Rüyalar Grubu, Türkiye’nin her noktasına ulaşmak istiyor. Ağırlıklı olarak Bitlis’te çalışmalar yapan grup; Van, Mardin, Muş, Siirt, Diyarbakır, Batman, Ağrı’daki birçok çalışmaya da destek oluyor.

EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ

“Biz sayılarla ifade edilemeyecek kadar çok kişiyiz” diyen Süleyman Sertel, özellikle grupta yer alan Asım-Aslı Kardoğan, Pınar Korkmaz, Masum Ataman, Çiğdem Ataman, Betül Birbilen, Melek Temel, Zarife Sertel, Edip Otanç, Batıkan Cesur, Şeyma Kardoğan, Tuğba Şimşek, Cansu Taş, Merve Aktürk, Yusuf Çinik, Yasemin Hicret Gülmüş, Burhan Taş, Neslihan Taş, Züleyha Taş, Fatih Kart, Bilal Kardoğan ve Yunus Ulus’un emeklerinin çok olduğunu söylüyor.

ÇOCUKLAR HAYAL KURUYOR

Bitlis’te beş yıl sınıf öğretmenliği yapan Renkli Rüyalar Grubu üyesi Çiğdem Ataman, iki yıldır İstanbul’da görev yapıyor. Öğretmen olan eşi Masum Ataman ile Bitlis’te görev yaparken Ahlat’ta meslektaşlarının isteği üzerine dil sınıfı kuruyorlar. O sınıfta yaptıkları çalışmalar Çiğdem Öğretmen ve meslektaşları için ilham oluyor, proje diğer köy okullarına yayılıyor. İlk defa bu proje ile eline boya fırçası alan Çiğdem Öğretmen, özellikle çocukların hayal kurmalarına vesile olmanın en güzel duygulardan biri olduğunu söylüyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ

Renkli Rüyalar Grubu’nun en büyük destekçisi Tatvanlı hayırsever Asım Kardoğan. Grubun ‘Onursal Başkanımız’ dediği Asım Kardoğan, ailesiyle birlikte birçok çalışmaya destek oluyor. En son Bitlis Taşharman Köyü’nde 50 yıllık atıl bir okulun yenilenmesine destek veren Asım Kardoğan, evin alt katını da atölyeye çevirmiş. Burada geri dönüşüm malzemelerinden masa, sıra ve okuma köşeleri başta olmak üzere birçok malzeme yapıp, okullara gönderiyor. Asım Kardoğan, grup üyelerinin çalışması için atölyede özel bir alan da yaratmış.

'KENDİMİZE DE DOKUNDUK’

Renkli Rüyalar Grubu’nda kurulduğu günden bu yana aktif olarak çalışan Edip Otanç, dört yıldır Bitlis Tatvan’da İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyor. Edip Öğretmen, grupla birlikte ilk önce çalıştığı Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi’nin İngilizce sınıflarını renklendiriyor. Birçok köy okulundaki sınıf yenileme çalışmalarına da katılan Edip Öğretmen, “Günün sonunda elinizde boya lekeleri, üzerinizde tozlarla dönüp yaptığınız işlere bakıyorsunuz ve ertesi sabah onlarca çocuğun koşarak buraya geleceğini biliyorsunuz. Çocuklara destek olurken kendimize de dokunuyoruz” diyor.

ÖĞRETMENLERİNİ ÖRNEK ALDI

Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2’nci sınıf öğrencisi Yusuf Çinik de grubun aktif üyelerinden biri. Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi’nde okurken, Renkli Rüyalar Grubu’nun üyesi öğretmenlerin yaptığı çalışmalara şahit olan Yusuf Çinik, hem kendi okulundaki hem de köy okullarındaki onarım çalışmalarına destek oluyor. Üniversiteyi okuduğu şehirde ‘Renkli Rüyalar Zonguldak’ ekibini oluşturan Yusuf Çinik, “Renkli Rüyalar ekibi ile çalışmak bana sosyal sorumluluk alanında çok şey kattı” diyor.