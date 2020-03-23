Öğrenciler için verimli ders çalışma yöntemlerinden biri olan ‘Pomodoro Tekniği’ sınavlara hazırlanmak isteyen öğrenciler için iyi bir zaman yönetimi sağlıyor. Soru bankaları, tamamlanması gereken konular, çözülmesi gereken denemeler, yetiştirilmesi gereken ödevler, yapılması gereken tekrarları en kolay ve en verimli şekilde pomodoro tekniği ile yapabilirsiniz.

Pomodoro Tekniği nedir?

Francesco Cirillo tarafından bulunan teknik; 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık molalardan oluşan çalışma tekniğidir. Teknikte 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık moladan oluşan 30 dakikalık bir döneme bir pomodoro denir.

Uzun çalışma saatleri dış etkenler tarafından bölünmeye oldukça müsaittir. Dış etkenlerin etkisiz hale getirilerek çalışıldığı pomodoro tekniğinde 25 dakikalık çalışma süreniz boyunca tamamen odaklanmış olursunuz.

Uzaktan eğitimde zaman yönetimi ve disiplininin oldukça önemlidir. Evde eğitim sürecini doğru yönetmek için yapılacakların listesinin yapmak ve günlük ders çalışma çizelgesini hazırlamak gerekiyor. Evde uygulanacak günlük plana bağlı kalarak zaman yönetimi verimli hale getirebilir, bitirilmesi gereken testleri, okumaları ve konuları tamamlayabilirsiniz.

Evde geçirilen bu süreçte zamanı iyi değerlendirmek için Pomodoro Tekniği tüm öğrencilere yardımcı olabilir.

Pomodoro tekniği nasıl uygulanır?

Pomodoro tekniği bir zaman birimi anlamına geliyor. 1 pomodoro birimi, 30 dakikalık süre anlamına geliyor. Teknik, öncelikle yapmak istediğiniz uzun ve kısa vadeli yapılacak listelerini içeren bir çizelge hazırlamakla başlıyor. Ardından öncelikli yapılacaklar belirleniyor. 25 dakikalığına işinize odaklanıyorsunuz, sonrasında 5 dakikalık bir mola veriyorsunuz. Böylece 1 pomodoro tamamlanmış oluyor. Dört pomodoro yaptığınızda, yarım saatlik bir mola verebiliyorsunuz. Günde 6-12 arası pomodoro yapmak yeterli. Bu da 3-6 saat arası bir zaman dilimine denk geliyor.

Kişi bu yöntemi uzaktan eğitimden arta kalanlarda ders çalışmak için kullanabilir. Bu yöntemde kısa mola dilimlerinde, kişinin başarısını ödüllendirmesine neden olacak bireysel motivasyonu artırıcı faaliyetler yapılabilir. Bu teknikten en etkili şekilde yararlanmak için çalışacağınız konuyu anlamanız için kaç pomodorinin size yeteceğini belirleyerek başlamanız gerebilir. Pomodori sürelerini en doğru şekilde ayarlayabilmek için çalışırken yanınızda zamanlayıcı bulundurmayı unutmayın.

Pomodoro tekniğinde dikkat edilmesi gerekenler

Pomodoro tekniğinin en güzel yanı gün içinde mola süreleri ile birlikte 8 saate kadar çalışma imkanı verebilmesidir. Üstelik pomodori yöntemi ile çalıştığınızda, normal çalışma tekniklerine göre çok daha az yorgun hissedersiniz. Pomodoro tekniğinde tam odaklanma halini sağlamak için çalışmaya başlamadan önce çevrenizdekileri uyararak sizi rahatsız etmemelerini istemelisiniz. Ayrıca çevrimiçi bildirimlerin ve arama, mesaj gibi haberleşme kanallarının sizi rahatsız etmemesi için telefonunuzu sessize almayı unutmayın. Pomodoro tekniği ile çalışırken, elinizde olmayan bir sebepten dolayı planınızı bozulduğunda yapmanız gereken o günkü planınızın yanına dikkat çekici bir işaret eklemektir. Planınızı bozan etkeni belirleyerek bir sonraki çalışma sürenizde dikkatinizi dağıtmaması için gereken önlem almalısınız. Pomodoro tekniği ile çalışmak için en uygun plan, çalışacağınız konuyu tamamen bitirebileceğiniz saati belirleyerek size kaç tane pomodoro süresinin yeteceğini belirlemektir. Sonrasında ise zamanlayıcınızı ayarlayarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Düzenli değerlendirme yaparak çalışmaya devam ettiğiniz zaman teknik oldukça verimli olacaktır.