Öğrencilerin isyanı 'alan dışı tercih'

SEVİM BÜYÜKTAŞ DEMİR

sevim.demir@posta.com.tr

YKS'yi geride bıraktık. 18 Temmuz’da sonuçlar açıklanacak ve adaylar 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak. Ama puan türleri arasındaki geçiş konusu özellikle Eşit Ağırlık (EA) ve sözel puan türünde tercih yapacak adayları endişelendiriyor. Konuyu hem eğitimci Onur Soğuk’a hem de öğrencilere sorduk. Onur Soğuk, belirleyici olmasını bekledikleri YKS Alan Yeterlilik Testinde (AYT) edebiyat, tarih ve coğrafyanın soru kalitesinin düşüklüğü, konulara tam hakim olmadan bile çözülecek kolaylıkta sorular olmasının bu derslere çalışan öğrencilerde mağduriyet yarattığını söyledi. Kendi alanındaki soruları çözen adayların sosyal bilimler ve edebiyat testlerine zaman ayırabildiğine değinen Onur Soğuk, “Sadece sözel puan türünde alan yeterliliği olanların çözebileceği sorular olmalıyken, sayısal puan türündeki adayların çözebileceği kolaylıkta soruların sayısı da oldukça fazlaydı. Bu durum çalışan ve çalışmayan öğrencinin ayrımının yapılamamasına neden olurkenn sınavın ölçme gücünü zayıflatıyor" dedi.

'SÖZEL ALAN GERİ PLANDA'

Tercih döneminde kendi puan türünde istediği neticeyi elde edememiş sayısal bölümü öğrencilerinin eşit ağırlık, eşit ağırlık bölümü öğrencilerinin ise sözel alandaki bölümlere yönelmeye başlayacağına dikkat çeken Soğuk, bu yönelimin sonucunda kendi alanında tercih yapmak isteyen eşit ağırlık ve sözel adaylarının istedikleri üniversitelere girmelerinin zorlaştığını belirtti. Daha önce YGS&LYS sisteminde de bu geçişlerin olduğunu hatırlatan Soğuk, “Fakat puan türü sayısı fazla ve ders ağırlıkları farklıydı. YKS’de ise tek puan türü ve eşit ders ağırlığı olunca alanlar arası geçişin önü iyice açıldı. Son yapılan lise reformuyla birlikte öğrenciler ders seçimleri yaparak aslında kariyer yollarını bir nebze çizmiş oluyor. Sözel alan üniversite sınavında geri plana atılmaya devam ederse; öğrenciler ders seçimi yaparken de sözel dersleri tercih etmeyecekler” diye konuştu.

YAPILMASI GEREKENLER

Onur Soğuk, eşit ağırlık ve sözel öğrencilerinin mağdur edilmemesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

● Üniversite sınavında sözel testlerde belirleyici ve kaliteli sorular olmalı.

● Puan türleri YGS&LYS’deki kadar olmasa da makul bir seviyede artırılmalı.

● Derslerin puan türlerine göre etki ağırlığı değişmeli.

● Bölümlerin öğrenci aldıkları puan türleri gözden geçirilmeli.

Sözel puan türünden öğrenci alması gereken bazı bölümlerin farklı puan türlerinden öğrenci alması sözel alanın az tercih edilmesine neden oluyor.

ÖĞRENCİLER NE DİYOR?

BÖLÜME GÖRE TERCİH YAPILMALI

GAMZE DURHAN: Lisede eşit ağırlık puan türüne yönelik olarak ders seçimi yaptım. Sonuçlardan sonra sözelden de tercih yapacağım. Edebiyat ve sosyal grubu soruları nitelikli ve ayırıcı değildi. Özellikle felsefe grubu sorularını çözebilmemiz için okuduğunuzu anlamanız yetiyordu. TYT testinde Türkçe soruları ayırıcı nitelikte ve zordu ama sosyal soruları ve AYT’deki edebiyat soruları çok basitti. Sorular nitelikli olmalı. Lisede hangi puan türüne yönelik eğitim alındıysa tercihler ona göre yapılmalı. Alan dışı tercih yapılmamalı, kimse kimsenin hakkına girmemeli.

SÖZEL ÖĞRENCİSİNE HAKSIZLIK YAPILIYOR

NİSA ÇIRTLIK: Alan dışı tercih yapmak güzel ama sözel bölümü sorularını kolay sormak, sayısal öğrencisini EA’ya, EA öğrencisini de sözele kaydırıyor. Burada sözel öğrencilerine haksızlık yapılıyor. Sözelde bilgi ağırlıklı sorular yoktu, sözel öğrencileri bunun için aylardır çalışıyor. Edebiyat soruları herkesin yapabileceği sorular. Fen soruları zor olunca fen öğrencileri EA’ya kayıyor. EA öğrencileri de matematiği yapamayınca sözele kayıyor. Bu kaymaların olmaması için soruların zor ve ayırıcı olması gerekiyor.

SAYISAL ÖĞRENCİLERİ DAHA AVANTAJLI

BERKAY GÜNAY: YKS’nin her iki oturumundaki sözel soruları genel kültür sorularıydı. EA öğrencisinin sayısal öğrencisine göre çok fazla matematik çözme oranı düşük. Sayısal öğrencisi sayısal sorularını çözemediğinde sözel sorularını çözerse benim önüme geçebilir. Sorular daha eleyici olmalıydı. Sayısal öğrencileri daha avantajlı oluyor.

SORULAR AYIRICI NİTELİKTE OLMALI

ŞEVVAL NUR ASLAN: Lisede EA puan türüne yönelik eğitim aldım. Herkes kendi alanından seçmeli. EA öğrencilerinin önü kapatılıyor. Bunun için sorular ayırıcı nitelikte olmalı.

HAKKANİYETLİ BİR SİSTEM DEĞİL

ÖZDEMİR ÇİLİNGİR: Lisede EA puan türüne yönelik ders seçimi yaptım. YKS’nin çok hakkaniyetli bir sistem olduğunu düşünmüyorum. AYT’de sözel sorularının tamamı niteliksiz sorulardı. Edebiyatta 4-5 tane ayırıcı soru vardı ama geneli niteliksizdi. Çalışmadan da bu soruları çözerdim. YGS&LYS sistemi YKS’ye çok iyiydi. YKS’de çalışanla çalışmayan kişiyi ayıran sorular yoktu. Bu sene ekstra çalışmam bana bir şey katmadı. Geçen seneki bilgilerim ile sınava girseydim, aynı netleri yapardım. Soru sayısı da az. Bu sistemin adaletli olduğunu düşünmüyorum.

ÖNÜMÜZ KESİLDİ

ZAFER KAYA: Lisede EA puan türüne göre eğitim aldım. Alan dışı tercih konusu, EA ve sözel puan türünde tercih yapacak öğrencilerin önünü çok kesti. Herkes kendi alanı dışından bölüm seçiyor. Farklı alandan bir soru çözdüğünde ekstra puan alabiliyor. Bunlar çok anlamsız. Sayısal okuyan öğrenci tercihini hukuktan yana kullanabiliyor. Diğer alanlardan kayma olmaması için Türkçe ve sosyal bilimler sorularının daha ayırıcı ve zor olması gerekiyordu. Bu sene Türkçe ve sosyalde bilgi değil, yorum ağırlıklı sorular vardı. Sayısal bölüm öğrencilerinin hepsi de bu soruları yaptı.