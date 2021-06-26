Türkiye Öğrencilerine kavuşuyor! Görme engelle öğretmen hukuk mücadelesini kazandı

Öğrencilerine kavuşuyor! Görme engelle öğretmen hukuk mücadelesini kazandı

Türkiye

Öğrencilerine kavuşuyor! Görme engelle öğretmen hukuk mücadelesini kazandı

Van'da 5 yıldır ders verdiği okulda 2 velinin Gözleri görmüyor, iyi eğitim veremiyor” diye şikayet etmesi üzerine görevden alınan fizik öğretmeni Turgay Özmen, hukuk mücadelesini kazandı. Özmen, yeniden aynı okulda eğitime başlayacak. Melis Apaydın İde'nin haberi...

26 Haziran 2021, Cumartesi 07:47 Son Güncelleme:
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Turgay öğretmen 2015’te, engelli kadrosundan Edremit Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi’ne atandı. 2019’da iki veli, Özmen’i görme engeli nedeniyle müdüre şikayet etti. Öğrencilerin “Biz öğretmenimizden çok memnunuz” ısrarına rağmen, Bakanlık’tan gelen müfettişler, derste öğrencilerden yardım gördüğü gerekçesiyle Turgay Öğretmen'i görevden aldı, bir okula memur olarak atadı.

KARAR EMSAL OLACAK

Karara itiraz eden Özmen, mahkemeye başvurdu. Gözündeki rahatsızlık, 9 hekimden oluşan sağlık kurulunca incelendi. Kurul, öğretmenin mesleğini yapabileceği yönünde rapor verdi. Bunun üzerine Van 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Turgay Öğretmen 45 gün içinde göreve başlayacak. Mahkemenin kararı, ayrımcılığa uğrayan tüm engelli öğretmenlere de emsal oluşturacak.

6 üniversite diploması olan Turgay Özmen'in mücadelesi 2 Aralık 2020'de POSTA'ya manşet olmuştu


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