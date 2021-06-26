Turgay öğretmen 2015’te, engelli kadrosundan Edremit Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi’ne atandı. 2019’da iki veli, Özmen’i görme engeli nedeniyle müdüre şikayet etti. Öğrencilerin “Biz öğretmenimizden çok memnunuz” ısrarına rağmen, Bakanlık’tan gelen müfettişler, derste öğrencilerden yardım gördüğü gerekçesiyle Turgay Öğretmen'i görevden aldı, bir okula memur olarak atadı.

KARAR EMSAL OLACAK

Karara itiraz eden Özmen, mahkemeye başvurdu. Gözündeki rahatsızlık, 9 hekimden oluşan sağlık kurulunca incelendi. Kurul, öğretmenin mesleğini yapabileceği yönünde rapor verdi. Bunun üzerine Van 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Turgay Öğretmen 45 gün içinde göreve başlayacak. Mahkemenin kararı, ayrımcılığa uğrayan tüm engelli öğretmenlere de emsal oluşturacak.

6 üniversite diploması olan Turgay Özmen'in mücadelesi 2 Aralık 2020'de POSTA'ya manşet olmuştu





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