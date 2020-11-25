Öğrencilerinin kaderini değiştiren öğretmenler

Maltepe Üniversitesi, 2018’den bu yana ilham veren öğretmen hikayelerini topluma kazandırıyor. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü için ‘Kendi Hikâyeni Yaz’ sloganıyla hayata geçirilen kısa film projesi kapsamında Anadolu’nun dört bir yanında görev yapan örnek öğretmenlerin peşine düşüldü. Zorluklara ve yokluklara rağmen asla pes etmeyen öğretmenlerin ilham veren hikayeleri ekrana taşındı. İşte, o öğretmenler ve hayatları değişen öğrencilerin hikayeleri:

Hızlı koştuğunu fark etti, yetiştirdi

İstanbul’da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaparken hızlı koştuğunu fark ettiği öğrencisinin hayatını değiştiren kahraman öğretmenin adı Samet Eğribel. İlk görev yeri Esenler’deki Örfi Çetinkaya Ortaokulu’nun futbol takımını çalıştırırken, hızı ve atletik performansı nedeniyle Oğuzhan Kaya ile özel olarak ilgilenmeye başladı. Öğretmeni Kaya’yı koşu yarışlarına hazırladı. Oğuzhan Kaya, şimdi 19 yaşında milli sporcu. Spor Akademisi öğrencisi.

Sınıfta robotik, avluda yoga bahçede film günleri

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Kumrucuk Köyü’nde öğretmenlik yapan Hasan Kartal, 31 öğrencili köy okulunun birleştirilmiş sınıfında mucizeler yaratıyor. Bilim, sanat, fen, teknoloji, kültür, spor, akıl oyunları, tarım, kodlama, yaratıcı drama derslerini müfredatına ekleyen Kartal, köy okulunda jimnastik ve yoga dersleri veriyor. Kartal, bahçeye kurduğu projeksiyonla film günleri düzenliyor. Okul bahçesine sebze tarlası, kümes kuran, çocuklarla birlikte konserve, turşu, reçel hazırlayan Kartal; bilgisayar, robotik ve kodlama eğitimi de veriyor.

‘Konuşamaz’ denilen çocuğa şan dersi verdi

Bir diğer pes etmeyen öğretmen ise İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu Kurucu Şefi, Müzik Öğretmeni Orçun Berrakçay. Yıllardır otizmli çocuklara gönüllü şan ve enstrüman dersleri veriyor. İzmir’de 1.5 yaşındayken otizm teşhisi konan, ağır seyredeceği için konuşamayacağı da söylenen otizmli Recep Ege Altıncıoğlu’nun hayatını değiştirdi. Berrakçay, Altıncıoğlu’na küçük yaşlardan itibaren şan dersleri verdi. Altıncıoğlu, bugün 23 yaşında ve yüksek lisans öğrencisi bir opera sanatçısı.