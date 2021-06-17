Türkiye Öğrencinin test sonucu pozitif çıktı! Eğitime ara verildi

Öğrencinin test sonucu pozitif çıktı! Eğitime ara verildi

Türkiye

Öğrencinin test sonucu pozitif çıktı! Eğitime ara verildi

Eskişehir Sivrihisar'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan E. Ç. adlı öğrenci ile aynı servisi kullanan 17 öğrenci ve minibüs sürücüsü karantinaya alındı. Öte yandan okulda eğitime 12 gün ara verildi.

17 Haziran 2021, Perşembe 14:34 Son Güncelleme:
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Sivrihisar ilçesindeki Nasrettin Hoca Mahallesi’nde, Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu öğrencisi E.Ç.’ye görülen belirtiler üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkınca Ortak Mahallesi’nden gelen E.Ç. ile aynı servisi kullanan 17 öğrenci ve midibüs şoförü evlerinde karantinaya alındı.

Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu’nda eğitime 12 günlüğüne ara verildi.

ESKİŞEHİR, (DHA)

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