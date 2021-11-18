Öğrencisine istismarda bulunduğu söylenen öğretmen tutuklandı!

Balıkesir'in Bandırma Belediyesi'ne bağlı Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev yapan öğretmen S. S.'nin eski öğrencisi A.O. adlı kıza attığı telefon mesajlarının ailesi tarafından okunması ile ortaya çıktı.

Bandırma Cumhuriyet Savcılığı, ailenin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü’nce Sever, 8 Kasım günü gözaltına alındı.

İfadesinde A.O.’yu 3 yıldan beri tanıdığını belirten Sever, A.O.’nun birkaç ay önce bir pazar günü dertleşmek için evine geldiğini, sohbet edip tavla oynadıklarını, uğurlarken alkolün de etkisiyle sarılıp öpmek istediğini öne sürerek, "A.O. rahatsız olup kenara çekilince, ben de geri çekildim. Üzüldüm, özür diledim. Olay, bundan ibarettir" dedi. Sever A.O.’nun dokunma ve okşama iddialarını reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sever, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Bandırma Belediye Başkanlığı da olay sonrası Sever'in iş akdini sonlandırdı.











