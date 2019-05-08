Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi’ndeki Sosyal Bilimler Lisesi’nde görev yapan bir öğretmenin okulda kavga eden bir öğrenciye tokat atma görüntüsünün sosyal medyaya yansıması ve basında yer alması üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN İFADELERİNE BAŞVURULACAK

Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.





Şanlıurfa’nın Karaköpürü ilçesinde öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen hakkında dün İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatılmıştı.

AA