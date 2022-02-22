Öğrencisini öldüresiye dövmüştü! Verilen karara itiraz ettiler

Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı haklı bulup, ''Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile sanık Ali Rıza Y.'nin basit yaralama suçundan 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse de kendisini ruh ve beden bakımından savunamayacak 10 yaşındaki mağdura karşı suçu işlemesi ve kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanması nedeniyle cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini yoluna gidilmiştir.









Uygulama bu anlamda doğru olup, cezanın alt sınırının 8 ay olarak belirlenmesi kanaatimizce yerinde değildir. Bu noktada Ortaköy Cumhuriyet Savcısı ve katılanlar müdafi Avukat Ali Oğuz Şahin tarafından yapılan itirazın kabulüne, itiraza konu Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararın kaldırılmasına, itiraza konu dosyanın Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi" denildi.

Erkan Altuntaş / DHA

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