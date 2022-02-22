Türkiye Öğrencisini öldüresiye dövmüştü! Verilen karara itiraz ettiler

Öğrencisini öldüresiye dövmüştü! Verilen karara itiraz ettiler

Türkiye

Öğrencisini öldüresiye dövmüştü! Verilen karara itiraz ettiler

Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi (10) dövdüğü gerekçesiyle meslekten atılan öğretmen Ali Rıza Y.'nin (40), yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukatının cezayı az bularak yaptığı itiraz kabul edildi.

22 Şubat 2022, Salı 18:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı haklı bulup, ''Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile sanık Ali Rıza Y.'nin basit yaralama suçundan 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse de kendisini ruh ve beden bakımından savunamayacak 10 yaşındaki mağdura karşı suçu işlemesi ve kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanması nedeniyle cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini yoluna gidilmiştir.



Uygulama bu anlamda doğru olup, cezanın alt sınırının 8 ay olarak belirlenmesi kanaatimizce yerinde değildir. Bu noktada Ortaköy Cumhuriyet Savcısı ve katılanlar müdafi Avukat Ali Oğuz Şahin tarafından yapılan itirazın kabulüne, itiraza konu Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararın kaldırılmasına, itiraza konu dosyanın Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi" denildi.

Erkan Altuntaş / DHA

İlgili Haberler
Buzdolabından çıktı! Değeri tam 1 milyon lira


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
En ağır fatura bize çıkacak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Neyin dibi kara
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Banu Şen
Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Buzdolabından çıktı! Değeri tam 1 milyon lira