Öğrencisinin saçını zorla kesen öğretmen tutuklandı

KFSN-TV'nin haberine göre, University Preparatory Lisesi'nde görev yapan kimya öğretmeni Margaret Gieszinger, yüksek sesle ABD Milli Marşı ('Star Spangled Banner') söyleyerek, bir öğrencisinin saçını zorla kestiği görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paylaşılan videoda, Gieszinger'ın tahtanın önündeki sandalyeye oturtarak saçını zorla kestiği erkek öğrencinin ardından bir kız öğrencinin de saçını kesmeye yeltendiği ve o esnada diğer öğrencilerin sınıftan kaçtığı görülüyor.

Adı açıklanmayan bir öğrenci, öğretmenlerinin başta şaka yapmak için böyle bir tutum sergilediğini sandıklarını söyledi.

O esnada sınıfın arka sıralarında oturduğunu söyleyen öğrenci yardım istemek için koşarak idareye gittiğini aktardı.

Bir öğrencinin bedenine zarar verdiği şüphesiyle tutuklanan Gieszinger'ın kefalet ücretinin 100 bin dolar olacağı sanılıyor.

AA