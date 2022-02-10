Posta.com.tr / 27 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Melissa Tweedie, Haziran 2017’de gerçekleşen mezuniyet balosunda, 18 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Balo gecesinde uygunsuz giyindiği ve otel odasına gitmeden önce öğrencisiyle dans pistinde uygunsuz dans ettiği öne sürülen Tweedie, iddiaya ellerini öğrencisinin beline dolamış, ona sarılmış ve kıvrak bir şekilde dans etmişti.

Balodaki başkan yardımcısı Aileen Sangster “ Bayan Tweedie’nin kıyafetini fark ettim. Çok uygunsuzdu, bunu deneyimsizliğine bağlıyorum. Sonra onu her gördüğümde elinde bir içki vardı. Tuhaf şeyler söyledi ancak suç teşkil etmiyordu. Futbol takımından bahsetti ve ‘Sanki benim mezuniyet gecem’ dedi. Daha sonra futbol takımındaki hiçbir çocuğa ders vermediğini öğrendim’ dedi.

Sangster ayrıca Melissa’yı öğrenciyle birlikte ellerinin arkasını yalarken ve shot içerken görmüştü.

O dönem 23 yaşında olan Tweedie’yi otel odasında gördükten sonra alarma geçen bir öğrenci ihbar etti.

Eski baş öğretmen David Nicholls, Melissa Tweedie’yi bulmak için otele gitti ve 6 öğrenci ona Melissa’nın odada bir öğrenciyle olduğunu söyledi.

Tweedie’ye telefonla ulaştı. Tweedie, evde olduğunu söylese de yerini ispatlayamadı. Ertesi gün öğrenci, okula döndüklerinde baş öğretmene cinsel ilişkiye girdiklerini açıkladı.

Tweedie, öğrencilerle partiledikten sonra otele dönmüştü. Nicholls, ifadesinde şunları söyledi:

İyi ve aklı yerinde görünüyordu. Daha sonra personelden, bir son sınıf öğrencisiyle fazla yakınlaştığını düşündüklerini öğrendim. Saat gece 1.45’te mezun olan bir öğrenci beni aradı. Tweedie’nin otelde olduğunu söyledi ve kızgın görünüyordu. Sonra oraya gittim ve kız ve erkek öğrenci başkanlarının da içinde olduğu 6 öğrenci gördüm. Gerginlerdi ve öğretmenin otelde olduğunu söylüyorlardı. Otel personeli olaya karışan kişilerin yaşını sordu ve reşit olduklarını öğrendiklerinde bunun kendi sorunları olmadığını söylediler.

Nicholls, Tweedie’ye soruşturmayı beklemek üzere askıya alındığını söylemesi üzerine gözyaşlarına boğulduğunu açıkladı.

O dönemki öğretmenlerden Lindsay Thompson, Tweedie’nin güzel bir şey yapmak istediğini ancak işlerin tersine döndüğünü iddia etti.

Bana sürekli öğrencilerin iyi olduğundan emin olmalıyım diyordu. Uyuşturucuyla ilgili bir şeyler duymuştu ve herkesin iyi olduğundan emin olmak istemişti.

Bayan Thomson ayrıca Tweedie'nin balo sırasında masadaki öğrencilere şarap ikram ettiğini söyledi ve "Okul gecesinde içki içmenin uygun olduğunu düşünmedim" dedi.







