Posta.com.tr / 23 yaşındaki öğretmen Hanna Harris, 2018 yılında Hoddesdon’daki bir okulda çalışmaya başlamıştı. O dönemde, 14 yaşında olan bir öğrencisiyle otoparkta cinsel ilişkiye girmiş, ilişkilerini saklamak için kendisini öğrencinin ‘kız arkadaşının annesi’ gibi göstermişti. Görülen son davada ‘çocukla cinsel ilişkiye girmekten’ suçlu bulunan Hanna Harris’in babası ise yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına uğrattı. Baba Jason, ailenin temyize başvuracağını söyleyerek “Kızımızı destekliyoruz. Ondan vazgeçmiyoruz. Mahkemede çıkanlara inanmıyoruz. Şu anda avukatla temyiz hakkında konuşuyoruz. Bu işi yapmamalıydı. Çok gençti. Bu işi yapıyordu çünkü insanlara yardım etmek istiyordu, yaptığı buydu, insanlara yardım eder. Çok çok iyi huyludur. Onunla önceden çalışanlar ve şimdi çalışmakta olanlar onun hakkında çok iyi konuşur. Ve şimdi hala çalışıyor' dedi.

ANNESİ GİBİ DAVRANMIŞ

Hanna Harris, 7 Şubat’ta görülen mahkemede otoparkta çocukla cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu. Çocuğun Kayla adındaki hayali kız arkadaşının annesiymiş gibi davranarak çocuğun ailesiyle ilişkisi hakkında konuştu. Adının Olivia olduğunu ve Baldock, Hertfordshire’da yaşadığını söyledi.

Harris’in ifadelerinde, ‘Kayla ve … (çocuk) çok iyi geçiniyor, onları gezdirmekten çok mutluyum’ dediği görüldü.

Ocak 2020’de Harris, çocuğun ağabeyine yakalandı. Çocuk, Kayla ve Olivia’nın hayali olduğunu söyledi. Harris’in Aralık 2019 ve Ocak 2020’deki 4 cinsel suç davası reddedildi. Üçüncü davada da suçlu bulunmadı.

Öğrencisiyle 2 kez Dunstable Downs'ta ve bir kez de evinde cinsel ilişkiye girdikleri iddia edildi.

Savcı Simon Wilshire, ‘İki ebeveyn de Olivia ile telefonda konuştuklarına ve annesi de karşılıklı mesajlaştıklarına inanıyordu. Kayla ve Olivia isimleri gerçekleri saklayan kurgulardı. Ebeveynler aslında Bayan Harris'le konuşuyorlardı çünkü Olivia’nın kendilerine verdiği numara buydu. Ebeveynler durumu fark ettiklerinde, istemeden temaslarını kolaylaştırdıklarını gördüler. Çocukları tarafından kendi yaşında biriyle görüşüyormuş gibi kandırılmışlardı. Öğretmen çocuğun yaşını biliyor olmalıydı. Bu tür bir faaliyet, karşı tarafın istekli olduğuna inanıp inanmadığına bakılmaksızın ceza gerektiren bir suçtur’ dedi.

Harris, 2018’de okula bilgi işlemci olarak girmiş, 2019’da ise öğretim asistanı olmuştu.

INSTAGRAM MESAJI İLE BAŞLADI

Polis tarafından sorgulandığında ise ilk temasın kendisine gönderilen Instagram mesajı ile başladığını iddia etti. Mesaja cevap verdiğini ve okul saatleri dışında buluşmayı kabul edene kadar iletişime devam ettiğini söyledi.

Kararın ardından savunma avukatı Julia Flanagan, Harris'in şu anda düzenli bir ilişki içinde olduğunu söyledi. Akıl sağlığıyla ilgili endişeleri olduğunu, ancak bilgi işlemde çalışmaya geri döndüğünü açıkladı. Harris, kefaletle serbest kaldı ancak akşam 7’den sabah 7’ye kadar sokağa çıkma yasağına uyması gerekiyor.







