Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen mahkemelik oldu

Olay, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde meydana geldi. Charlotte kentindeki Garinger Lisesi'nde öğretmenlik yapan Emma Ogle, bu yıl bahar aylarında 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi, yaz aylarında cinselliğe dönüştü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından öğretmen hakkında soruşturma açıldı ve Ogle okuldan uzaklaştırıldı.

Öğrencinin cinsiyeti açıklanmadı

Öğrencinin cinsiyeti açıklanmazken, aynı okula giden diğer öğrencilerin aileleri bu duruma inanamadıklarını ve şoka girdiklerini dile getirdi.

Emma Ogle adlı öğremenin, Charlotte bölgesindeki okullarda 2005 yılından beri öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Önce Vance Lisesi'nde öğretmenlik yapmaya başlayan kadın, 2014 yılında Garinger Lisesi'ne geçmiş.

Kefaletini ödeyip serbest kaldı

Kadın, 10 bin dolarlık kefaletini ödeyerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Milliyet