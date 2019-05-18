Öğrenciye indirim başladı

Karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya’nın da onaylamasıyla dünden itibaren uygulanmaya başlandı. Öğrenciler indirimli ulaşım kartları için aylık abonman ücreti olarak 85 lira yerine 40 lira ödeyecek.

İstanbulkart'ın Twitter hesabında indirim kararının uygulamaya konulduğu duyuruldu. Sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği 17 Mayıs 2019'dan itibaren indirimli öğrenci kartları için aylık abonman ücreti 85 lira yerine 40 lira olarak ücretlenecektir. Alınan kararın İstanbullulara, öğrencilerimize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." denildi.



