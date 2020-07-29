Öğrenciye staj fırsatı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, 20 Temmuz’da ‘staj seferberliği’ başlatılmıştı. Pandemiden dolayı staj imkanı bulmakta zorlanan üniversite öğrencilerine, kamu kurum, kuruluşları ve özel sektörde staj imkanı tanıyacak program ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da gençlere seslenerek, “Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın işbirliği ile ‘staj seferberliği’ programımız tam gençlerimize göre” çağrısında bulunmuştu.

Başvuru 3 Ağustos'a kadar

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa başvurular, ‘yetenekkapisi.org’ üzerinden yapılıyor ve 3 Ağustos’a kadar da sürecek. Programa, örgün eğitim veren lisans programları ile 4 yıllık eğitim veren yüksekokullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvurabilecek. Başvuran adaylar, liseden lisans son sınıfa kadar yaptıkları uzun dönemli çalışma ve sergiledikleri performansları üzerinden değerlendirilecek.

Süreç nasıl işleyecek?

Yapılan değerlendirmeler sonucunda stajyer havuzuna girmeye hak kazanan adaylar belirlenecek. Bu havuza, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki gönüllü firmalara erişim yetkisi verilecek. Bu kurumlar, ihtiyaçları olan bölümlerde okuyan adayları havuzdan seçerek, staj teklifi gönderebilecek. Aday ise bu teklifler arasından kendisine uygun olanını tercih edebilecek. Program sayesinde üniversite öğrencileri, staj yapmak için ‘torpil’ bulmak mecburiyetinde kalmayacak.

Zorunlu olmasa da katıl...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, “Üniversite öğrencilerinin stajları ile ilgili paradigma değişikliğine gidiyoruz. Staj seferberliği ile öğrenciler şirket şirket ve kurum kurum gezmeyecek. Başvuru yaptıktan sonra seferberliğe dahil olan kurumlar, öğrencilere staj teklifi gönderecek. Öğrenciler de kendilerine uygun stajı seçebilecek. Mecburi stajı olmayan öğrenciler de staj seferberliğinden faydalanabilecek” dedi.

Ne fayda sağlayacak?

Proje; öğrencilere staj fırsatı tanımanın yanı sıra şu imkanları da sağlayacak:

Staj şansı zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp, tüm bölümlere yaygınlaştırılacak.

Kamu ve özel sektördeki staj imkanları, tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilecek.

Kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliği desteklenecek.

Üniversiteli gençlere kamu kurumlarını ve faaliyetlerini yakından tanıma imkanı sağlanacak.

Kamu kuruluşları da genç yeteneklerle buluşacak.

Kamu kurumları, üniversiteli gençler arasında ‘bilinir’ hale gelecek.

Özel sektörün stajyer havuzuna erişiminin sağlanması sayesinde şirketler, Türkiye’nin her köşesindeki yeteneklere ulaşabilecek.

Ulusal ve uluslararası firmaların yanı sıra küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ve start-up’ların da yetenek açığı kapatılacak.







