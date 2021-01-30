Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Pandemi gölgesinde geçen eğitim döneminin ilk yarı tatili 15 Şubat’ta sona erecek. Derslerden geri kalınmaması için uzaktan eğitim sisteminin uygulandığı son bir yılda, bu alandaki dijital dönüşüm de tamamlanmış oldu. Öğrenciler bu kısa sürede yeni eğitim düzenine de hızla alıştı. Şimdi ikinci dönem hazırlıkları sürerken tatil döneminde öğrencilerin bir yandan stres atacağı bir yandan da aileleriyle birlikte becerilerini geliştireceği ücretsiz pek çok online aktivite programı var. İşte sizin için seçtiklerimiz...// Murat Gülderen
30 Ocak 2021, Cumartesi 16:04 Son Güncelleme:
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Resim yapma
Herkesin hayalinde güzel resimler yapabilmek vardır. Hazır zamanınız varken bunu değerlendirebilirsiniz. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Dilek Yılmaz, Ressam Cemil Arslan ve Antalya Sanat resim kursu, kendi Youtube kanalları üzerinden resim yapma tekniklerini, portre çizmeyi ve resim sanatının tüm püf noktalarını sadece birkaç derste öğretiyorlar.
Hızlı okuma eğitimi
Belki de çok yavaş okuduğumuz için kitap okuma alışkanlığı kazanamıyoruz. Bu tür tatiller hızlı okumayı öğrenmek için de müthiş bir fırsat. Haluk Tatar, Mehmet Taşhanlıgil, Hale Hoca ve Ömer Faruk Doğru, yine kendi Youtube kanallarında göz egzersizleri yaptırarak, iç seslendirmeyi ortadan kaldırarak ve dikkat toplamayı öğreterek hızlı okuma dersleri veriyorlar.
Diksiyon dersi
Sağlıklı bir iletişim için diksiyon kritik önem taşıyor. Mennan Şahin, Ayça Kuru, İsmet Topaloğlu, Ezgi Gürkaş ve Özgür Uysal da Youtube kanallarında 10 yaş ve üzerine akıcı, etkili ve güzel konuşma tekniklerini öğretiyor. Ortalama 5 ders sonra eğitim tamamlanıyor ve konuşma şekliniz ve diksiyonunuz eğer özel bir sağlık sorununuz yoksa düzeliyor..
Zihin cimnastiği
Dikkat eksikliği olan öğrenciler için nörobilimcilerin geliştirdiği bu mobil uygulama, tamamen özel görev ve ödevlerle zihin egzersizi yaptırıyor. Uygulama ayrıca oyun formatında hızlı problem çözme yeteneği kazandırırken hafızayı güçlendiriyor, işlem hızını artırıyor ve dikkati sürekli dinç tutmayı sağlıyor.
Kunduz
Bu uygulama, sahip olduğu uzman eğitmen ağı sayesinde öğrencilerin çözemedikleri soruları ortalama 15 dakikada açıklamalı olarak çözüyor. Anlamadığınız yerlerde ise hoca ile birebir temas da sağlayan uygulama, bir süre ücretsiz test edilebiliyor. TYT, YKS, LGS, AYT gibi sınavlara ait her sorunun çözümünü sağlayan Kunduz’un aylık sınırsız soru sorma paketi ise 100 TL.