Öğrenciyi sınava yetiştiren polislere ödül

Tekirdağ’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için Malkara ilçesinden gelen ancak kimliğini evinde unutan öğrenciyi, yeni kimlik çıkarmasını sağlayarak sınava yetiştiren polis memurları, Vali Aziz Yıldırım tarafından ödüllendirildi

28 Haziran 2019, Cuma 01:19
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Öğrenciyi sınava yetiştiren polislere ödül

Alınan bilgiye göre, YKS sınavına girmek için Malkara ilçesinden kent merkezine gelen Göktuğ Selvi kimliğini evinde unuttu.

Selvi, durumu o sırada görevde olan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Bircan Doğan’a bildirdi.

BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Bunun üzerine Doğan ve görevli 2 polis memuru, sirenlerle trafiği açıp Nüfus Müdürlüğü'ne yetiştirdiği Selvi’nin yeni kimlik almasını sağladı. Polisler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

TEKİRDAĞ (AA)

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