Öğrenciyi sınava yetiştiren polislere ödül

Alınan bilgiye göre, YKS sınavına girmek için Malkara ilçesinden kent merkezine gelen Göktuğ Selvi kimliğini evinde unuttu.

Selvi, durumu o sırada görevde olan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Bircan Doğan’a bildirdi.

BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Bunun üzerine Doğan ve görevli 2 polis memuru, sirenlerle trafiği açıp Nüfus Müdürlüğü'ne yetiştirdiği Selvi’nin yeni kimlik almasını sağladı. Polisler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

TEKİRDAĞ (AA)