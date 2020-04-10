Öğrenim kredisine indirim ve erteleme

Üniversite eğitimi sırasında alınan öğrenim kredileri, okul bitiminden itibaren 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. Ancak pek çok öğrenci, farklı nedenlerle kredi borcunu zamanında ödeyemedi. Hükümet, virüsle mücadele kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) borcu olan öğrencilerin elini rahatlatmak için bu konudaki düzenlemeleri de gündemine aldı. 62 madde olarak hazırlanarak görüşlerine başvurulmak için sivil toplum kuruluşlarına gönderilen torba yasa taslağında, öğrencilerle ilgili detaylar yer alıyor.

Bakanlık yetkili olacak

Buna göre; öğrenim kredisi borçlarında indirim yapılacak ve ödemeler ertelenebilecek. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu; kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu hesaba göre belirlenen tutarları yüzde 50 indirmeye yetkili olacak.

Bankaya gitmeden kart ve kredi

Virüsle mücadele kapsamında hazırlanan torba yasa taslağına göre ayrıca, vatandaşlar ve şirket yetkilileri bankalara gitmeden kredi kullanabilecek, kredisini yenileyecek, kredi kartı alabilecek. Virüsle mücadele kapsamında alınan bu tedbirler evde kalmaya teşvik ederken, banka şubelerindeki yoğunluğu da azaltacak. Böylece, sözleşmelerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek diğer yöntemler yoluyla yapılabilmesi öngörülüyor. Eğer tasarı yasalaşırsa bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurarken, yüzyüze görüşme ve ıslak imza yerine süreç dijital ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanacak.

Mücbir sebeple farksız öteleme

Bakanlık ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde (virüs salgını gibi) üretici enflasyonu uygulamadan ertelemeye yetkili olacak. Bir başka ifadeyle öğrenim kredi borçlarının ertelendiği dönemlerde, fark yansıtılmayacak. Özetle, içinden geçtiğimiz zorlu süreçte gençlerin borcuna eklenen enflasyon farkının yarısı silinirken, borç ve taksitlerin ödeme süresi ileri bir tarihe alınabilecek.

Nasıl hesaplanıyor?

KYK öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesiyle hesaplanıyor.





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